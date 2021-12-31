Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl heyecanı
Yılbaşına sayılı saatler kala yurttaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Meydanda görev alan atlı polisler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, polis ekipleri ise araçlarından megafonlarla yurttaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.
Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yurttaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen yurttaşlar soluğu Taksim ve İstiklal’de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl heyecanı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 31, 2021
ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen yurttaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.
Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından yurttaşlar arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen “Atlı Polisleri” gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.
POLİSTEN YURTTAŞLARA MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI
Taksim Meydanı'na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.
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