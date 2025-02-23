Tamir etmek istediği TIR'ın altında kalmıştı, 4 gün sonra kötü haber geldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isterken kupanın altında kalarak ağır yaralanan şahıs, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tamir etmek istediği TIR'ın altında kalmıştı, 4 gün sonra kötü haber geldi
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İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 21:25

19 Şubat tarihinde Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda TIR'ı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş TIR'ın kupa kısmının altında kalarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti.


Etiketler: #Sağlık #hayatını kaybetti #Hastane

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