Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Ağır taşıtların kullanımına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ve Ankara arasındaki otoyollarda kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlara yönelik uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ağır taşıtlara yönelik trafik kısıtlamasının sona erdiğini açıkladı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerinde belirli güzergahlarda uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlayan ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayan D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır."
Etiketler: #ulaştırma ve altyapı bakanlığı #İstanbul
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