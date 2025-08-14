Tanju Özcan aldığı teklifi açıkladı: 'Ankara’dan birileri AKP’ye geç kendini kurtar dediler'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçiş kararının yankıları sürerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildiği dönemde kendisine "AKP’ye geç kendini kurtar" teklifinin yapıldığını duyurdu.

"'TOPUKLU EFE’'LAKABI TAKILANLAR GİBİ ZORU GÖRÜNCE TOPUKLAMADIM"

Özcan, paylaşımında Çerçioğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

"Geçen dönem Kemal Kılıçdaroğlu, beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi.

Sıkı durun…

Tam 171 konudan dolayı hakkımda soruşturma izni verdi. Ankara’dan birileri AKP’ye geç kendini kurtar dediler, abdestimden şüphem yok “İşim olmaz” dedim. Tüm suçlamalardan aklandım, yeni CHP yönetimi ile birlikte partiye geri döndüm ve tekrar girdiğim seçimde AKP adayını ikiye, MHP adayını beşe katlayarak seçimleri kazandım.

Yani özetle bir zamanlar “Topuklu Efe’ lakabı takılanlar gibi zoru görünce topuklamadım."