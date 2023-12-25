Tanju Özcan şehitler için ‘7 günlük yas’ ilan etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen 12 asker için, belediye sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:49
Tanju Özcan şehitler için ‘7 günlük yas’ ilan etti
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Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmada iki günde 12 asker şehit oldu. CHP ve İYİ Parti’den de ‘milli yas’ çağrısı yapıldı. 

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu belediye sınırları içerisinde 7 günlük ‘yas’ ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özcan’ın paylaşımı şöyle:

“Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına, Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu belediye sınırları içerisinde 7 günlük ‘YAS’ ilan ediyorum.

Bu bağlamda yılbaşı akşamı planladığımız Emircan İğrek konserini iptal ettik. Aldığımız yas kararı doğrultusunda, canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içerisinde yasaklanmıştır.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin ve Yüce Milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın.

Yas kararına uymayanlar hakkında, gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar, tereddütsüz bir şekilde idaremizce uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”


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