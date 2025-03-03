'Tanrı' ve 'tanrıça' büstlerini 200 bin dolara satacaklardı: 3 kişi suçüstü yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde Roma dönemine ait tanrı ve tanrıça büstü ile heykelinden oluşan 3 parça tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin otomobili dün akşam saatlerinde ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 1 tanrı ve 1 tanrıça büstü ile heykeli ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Tarihi eserleri 200 bin dolara satmaya çalıştıkları belirlenen Ş.K., İ.K. ve Y.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen tarihi eserlerin Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
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