'Tarafsızlık' vurgusu yaptı... Gazeteci Alev Olgay, KRT'den istifa etti!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:18

Güncelleme: 27.03.2025 - 14:18

Gazeteci ve sunucu Alev Olgay, KRT’den ayrıldığını duyurdu.

Olgay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dante'den alıntı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Hadi bana eyvallah. KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.”

Olgay’ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etki uyandırdı.

Hadi bana eyvallah????



KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım.



Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.



Dante pic.twitter.com/zH1BAMDPCP — Alev Olgay (@olgayalev) March 27, 2025

ALEV OLGAY KİMDİR?

1991 doğumlu olan Alev Olgay, Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim aldı. Medya kariyerine Galatasaray TV, NTV ve TV35 gibi kanallarda spikerlik ve editörlük yaparak başlayan Olgay, ayrıca profesyonel masa tenisi sporculuğu da yaptı.

Olgay, 2019 yılında Altay Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ile evlendi.