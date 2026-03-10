Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarih belli oldu... Bakanlık'tan kritik hamle: Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor!

Tarih belli oldu... Bakanlık'tan kritik hamle: Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor!

10.03.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tarih belli oldu... Bakanlık'tan kritik hamle: Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor!

Çevrimiçi şekilde verilen yemek siparişlerinde gizli ücret dönemi sona eriyor. Ticaret Bakanlığı, sipariş platformlarına 1 Nisan tarihine kadar süre verdi.

Yemek siparişlerinde komisyon oranlarına yönelik şikâyetlerin artması üzerine, Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 

ŞİKÂYETLER ARTTI

Milliyet'in aktardığına göre; çevrimiçi yemek sipariş platformları; işletmelerden kestiği komisyon kurye masrafı ve reklam gibi tüm bedelleri satıcı ekranında gösterirken, tüketiciler bu giderleri göremiyordu.

Bakanlık da bu konuda çok sayıda şikâyet gelmesi üzerine kritik bir karar aldı.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN ŞEFFAFLIK DÖNEMİ!

Alınan yeni karara göre; sipariş platformları yemek şirketlerinden 'asli hizmetler' adı altında ücret talep edemeyecek. Platformlar sipariş alınmasının ardından ödeme süreci ve siparişe ilişkin hizmetler için ücret isteyemeyecek.

Bundan sonra platformların restoranlardan kestiği komisyon, kurye masrafı ve reklam gibi bedeller satıcı panellerinde gözüktüğü gibi tüketiciler de artık bunları sipariş ekranlarından takip edebilecek.

KOMİSYON HESAPLAMA YÖNTEMİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Bakanlık, çevrimiçi yemek sipariş platformlarının komisyon hesaplama yöntemini de değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre; restoran bir indirim uygulamazsa platformların komisyonu yemeğin liste fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Ancak restoran indirim yaparsa bu kez komisyon, müşterinin ödediği indirimli tutar üzerinden alınacak.

İlgili Konular: #Ticaret Bakanlığı #yemek siparişi

İlgili Haberler

Yemek kartı Ücreti ne kadar olacak? 2026 Günlük yemek kartı ücreti kaç TL'ye çıktı?
Yemek kartı Ücreti ne kadar olacak? 2026 Günlük yemek kartı ücreti kaç TL'ye çıktı? Yemek kartı olan çalışanlar için 2026'da yemek kartı ücreti belli oldu. Peki, Yemek kartı Ücreti ne kadar olacak? 2026 Günlük yemek kartı ücreti kaç TL'ye çıktı?
Maliye ve Ticaret Bakanlıkları düğmeye bastı: Influencerlara 'bedava yemek' vergisi yolda!
Maliye ve Ticaret Bakanlıkları düğmeye bastı: Influencerlara 'bedava yemek' vergisi yolda! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni vergi düzenlemesini devreye aldı. Sosyal medya üzerinden yapılan ürün ve mekan tanıtımlarında elde edilen kazançlar artık daha sıkı denetime tabi olacak. Yeni uygulama, PR hediyeleri ve tanıtım faaliyetlerini de kapsıyor.
Yemek ücretinde yeni karar: Günlük 300 lirayı aşarsa prim alınacak
Yemek ücretinde yeni karar: Günlük 300 lirayı aşarsa prim alınacak SGK, yemek yardımlarında prim uygulamasını değiştirdi. Yemek kartı, kuponu, nakit ödeme ve fatura karşılığı verilen yemeklerde günlük 300 liraya kadar olan kısım prim dışı kalacak, üzerindeki tutar için prim ödenecek.