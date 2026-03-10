Tarih belli oldu... Bakanlık'tan kritik hamle: Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor!

Yemek siparişlerinde komisyon oranlarına yönelik şikâyetlerin artması üzerine, Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

ŞİKÂYETLER ARTTI

Milliyet'in aktardığına göre; çevrimiçi yemek sipariş platformları; işletmelerden kestiği komisyon kurye masrafı ve reklam gibi tüm bedelleri satıcı ekranında gösterirken, tüketiciler bu giderleri göremiyordu.

Bakanlık da bu konuda çok sayıda şikâyet gelmesi üzerine kritik bir karar aldı.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN ŞEFFAFLIK DÖNEMİ!

Alınan yeni karara göre; sipariş platformları yemek şirketlerinden 'asli hizmetler' adı altında ücret talep edemeyecek. Platformlar sipariş alınmasının ardından ödeme süreci ve siparişe ilişkin hizmetler için ücret isteyemeyecek.

Bundan sonra platformların restoranlardan kestiği komisyon, kurye masrafı ve reklam gibi bedeller satıcı panellerinde gözüktüğü gibi tüketiciler de artık bunları sipariş ekranlarından takip edebilecek.

KOMİSYON HESAPLAMA YÖNTEMİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Bakanlık, çevrimiçi yemek sipariş platformlarının komisyon hesaplama yöntemini de değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre; restoran bir indirim uygulamazsa platformların komisyonu yemeğin liste fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Ancak restoran indirim yaparsa bu kez komisyon, müşterinin ödediği indirimli tutar üzerinden alınacak.