Tarih belli oldu... Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor!

CHP'den 3.5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, geri dönüş kararı aldı. İnce'nin, 24 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısında yeniden CHP'ye katılacağı aktarıldı.
ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK
NTV'nin aktardığı habere göre; İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
Muharrem İnce'nin bu kararı tek başına aldığı, Memleket Partisi'nin ise CHP'ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği öğrenildi.
İnce, CHP'ye resmi katılımından önce pazartesi günü Memleket Partisi il başkanlarını ve Parti Meclisi'ni toplayarak kararını paylaşacak. CHP'ye katılım sürecinin ardından, Memleket Partisi'nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesi bekleniyor.