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Tarih belli oldu... Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor!

Tarih belli oldu... Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor!

19.06.2025 15:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tarih belli oldu... Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edildi. İnce'ye rozetini 24 Haziran'daki grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağı belirtildi.

CHP'den 3.5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, geri dönüş kararı aldı. İnce'nin, 24 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısında yeniden CHP'ye katılacağı aktarıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK

NTV'nin aktardığı habere göre; İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. 

Muharrem İnce'nin bu kararı tek başına aldığı, Memleket Partisi'nin ise CHP'ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği öğrenildi.

İnce, CHP'ye resmi katılımından önce pazartesi günü Memleket Partisi il başkanlarını ve Parti Meclisi'ni toplayarak kararını paylaşacak. CHP'ye katılım sürecinin ardından, Memleket Partisi'nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesi bekleniyor.

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