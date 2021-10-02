Tarih ve Toplum Bilimleri Strateji Vakfı, AKP’li Murat Baybatur öncülüğünde kuruldu

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur öncülüğünde yeni bir strateji vakfı kuruldu. “Tarih ve Toplum Bilimleri Strateji Vakfı” adıyla kurulan vakfın vakfedenleri arasında AKP’lilerin yanı sıra kamu görevlisi olan Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak da yer alıyor.

Vakfedenler arasında Baybatur’un yanı sıra altı isim daha yer aldı. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim ise kamu görevlisi olan Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak oldu. Diğer isimler şöyle: “VakıfBank iştiraklerinden Vakıf Pazarlama AŞ’nin eski genel müdürü ve AKP’den milletvekili aday adayı olan Hüseyin Fehmi Yersel, Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP Manisa il yöneticiliği yapan Abdullah Polat, Prof. Dr. Mehmet Çelik, AKP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, eski Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özer.” Yersel, Vakıf Pazarlama AŞ Genel Müdürlüğü sırasında “sıfır model bir otomobili iştirak kaynaklarını kullanarak satın aldırdığı ve makam aracının yanı sıra kişisel amaçlı olarak da kullandığı” iddiaları ile gündeme gelmişti.