Tarihi camide 'kuyu bileziği' tartışması

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:43

Zeytinburnu'nda bulunan yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 19. yüzyılda inşa edildiği belirtilen Seyyid Nizam Camii ve Tekkesi'ne ait olan kuyu bileziği kaldırıldı. Kuyu bileziği, dikdörtgen planlı, kırma çatılı, saçaklı, ahşap çatılı tek katlı bir binadan oluşan tekkenin önünde bulunuyordu.

Asıl hali yuvarlak şekilde olan kuyunun bileziği kaldırılarak, kuyunun girişi kare şekline getirildi. Sanat Tarihçisi Aytaç Güder, savaş dönemlerinde kullanılmak için yapılan kuyu bileziğinin altında büyük bir sistem olduğunu belirterek, kuyu bileziği için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

"SAVAŞ DÖNEMLERİNDE SUDAN FAYDALANILMASI İÇİN YAPILMIŞ SİSTEM"

Sanat Tarihçisi Aytaç Güder, "Bulunduğumuz noktada Osmanlı döneminde yaptırılan bir sarnıcın bileziği bulunmaktaydı, ancak yerinde yok. Burada bir su yapısı olduğunun, altında bir sistem olduğunun belli olması amacıyla yapılmış. Yukarıdan bu sudan yararlanılıyor. Osmanlı'da su yapıları genelde Bizans'tan görüldüğü için onu aksettirerek kendileri devam ettirmiştir. Savaş dönemlerinde veya şehir kuşatma altına girdiği zamanlarda, vatandaşların sudan rahat faydalanabilmesi için böyle bir sistem yapılmış. Kuyu vasıtasıyla da suya ulaşıyorlarmış. Bazı sarnıçlar açık olabiliyor, bazıları da yerin altında olabiliyor. Bunlara yukarıdan ulaşmanın yolu da bu şekilde oluyor. Bu kuyu bileziğini Adile Sultan yaptırmıştır. Adile Sultan, 19. yy. zamanları. Sarnıç dediğimiz zaten suyu toplayan bir haznedir. Kuyu bilezikleri ise yeraltındaki sistemin yukarıdan fark edilmesi adına yapılmıştır" dedi.

"TÜRKİYE'DE BUGÜN GÖRDÜĞÜMÜZ ESERLERİ DİĞER GÜN GÖREMEYEBİLİYORUZ"

Sanat Tarihçisi Aytaç Güder, "Türkiye'de ne yazık ki tarihi ve kültürel miras deformasyona uğruyor. Bir gün gördüğümüz eserleri diğer gün göremeyebiliyoruz. Bir çeşmenin orijinal bir musluğunu tekrar yerinde göremeyebiliyoruz. Bu da insanların ilk başta gözüne çarpmıyor ama bilen insanların 'Buna ne oldu?' demesi bizim için çok önemli. Oradaki yokluğun fark edilmesi eser için önlem alınması adına yerinde bir tedbirdir" diye konuştu.

"OKSİJEN TÜPÜ İLE BİLEZİKTEN GEÇEMEDİLER"

Seyyid Nizam Vakfı Başkanı Dr. Ahmet Özdemir ise telefon ile yaptığı açıklamada, "Sonbaharda su azalmasından dolayı sorunumuz oldu. Biz oradaki suyla cami ve müştemilatın yangın depolarında kullanıyorduk. Tazeleme süreçlerinde sıkıntı oldu. İSKİ'nin bilgisi dahilinde bu süreç başladı, orayı açtık. Daha önceki yıllarda tek kişi girebiliyormuş ancak biz izin vermedik, çünkü -27'ye iniyorlardı. Ölme ihtimallerine karşı oksijen tüpü ile inme şartını getirdik. Ancak oksijen tüpü ile bilezikten geçemediler. Bunun üzerine bileziği kaldırıp depomuza koyduk. O kapağı geçici olarak koyduk" ifadelerini kullandı.