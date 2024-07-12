Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de, patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, Fadime Koç (52) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:20
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Feci kaza, sabah saatlerinde, Gölyaka ilçesi Bekiroğlu köyünde meydana geldi. V.G. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü V.G. ile birlikte araçta bulunan A.Ö. ve N.Ö. yaralandı, Fadime Koç ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fadime Koç'un cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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