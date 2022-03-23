Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suluova’dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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