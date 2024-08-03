Tarlasını sulamak isterken elektrik çarptı: Hayatını kaybetti
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tarlasını sulamak amacıyla su kanalına dinamo bağlamaya çalışan çiftçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ramazana Kırlıer (55) tarlasını sulamak için su kanalına dinamo bağlantısı yapmak istedi.
Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz çiftçi Kırlıer, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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