Tarlasını sulamaya gitti: Hayatını kaybetti!

Osmaniye'de sabah saatlerinde buğday tarlasını sulamaya giden 56 yaşındaki şahıs kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tarlasını sulamaya gitti: Hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:43

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Dümbüldek Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait buğday tarlasını sabah saatlerinde sulamaya giden İsmail Dombaloğlu’nin akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, tarlaya giderek arama yaptı. 

Tarlaya vardıklarında Dombaloğlu’nu yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Dombaloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Dombaloğlu’nun cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #osmaniye #hayatını kaybetti

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