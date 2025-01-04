Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü: Gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 20 yaşındaki Özcan Kocatepe göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kocatepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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