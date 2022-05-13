Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’da husumetlisinin kurşun yağdırdığı şahıs hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardan kaçan şüpheli, ardından polis tarafından yakalandı.
Olay, 14.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında bir araya gelen husumetli oldukları ileri sürülen Yunus Karakuzu (63) ile M.S. (35) arasında tartışma çıktı.
KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında bulunan silahla Yunus Karakuzu’ya kurşun yağdırdı. Göğüs bölgesine isabet alan Yunus Karakuzu olay yerinde hayatını kaybederken seken kurşunun isabet ettiği M.Y. bacağından yaralandı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, hayatını kaybeden Yunus Karakuzu’nun cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet boş kovan, 3 çekirdek buldu. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
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