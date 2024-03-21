Tartıştığı şahsı ağır yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:37
Tartıştığı şahsı ağır yaralayan genç tutuklandı
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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.E.Ç., tartıştığı Ü.T.’yi bıçakla karnından ve göğsünün altından ağır yaraladı. 

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.T. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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