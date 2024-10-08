Tartıştıkları adam soyunup üzerlerine yürüdü: Kadınlar olay anını anlattı!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:17

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:59

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’nde Ramazan G. ile akraba olan Gülsüm Arslantaş arasında miras kalan zeytin bahçesinden dolayı husumet oluştu. Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Arslantaş ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Olay günü Gülsüm Arslantaş, yanına oğlu Yusuf Arslantaş, komşuları Hava Arslantaş, Fatma Karalı ve Fatma Uçar’ı alarak zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti. Bir süre sonra yanlarına gelen Ramazan G., kadınların zeytin bahçesinden çıkmasını istedi.

Konuşma tartışmaya dönünce, Ramazan G. tartışma esnasında bir anda gömleğini ve pantolonunu çıkarıp hakaretler yağdırarak Gülsüm Arslantaş’a saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar şok yaşarken Ramazan G.’yi tarlada bulunan Yusuf Arslantaş engellemeye çalıştı. Gülsüm Arslantaş ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.’yi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BURAYI ZORBALIKLA ALMAK İSTEDİ"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Gülsüm Arslantaş, eşini 6 Şubat depreminde kaybettiğini belirterek, "Biz zeytin topluyorduk. İnsan gibi geldi 'Kolay gelsin' dedi. Sonra birden soyunmaya başladı. 'Çıkın gidin buradan' dedi. 'Gitmem bu ağaçları ben diktim' dedim. Burayı zorbalıkla almak istedi. Ne olduğunu anlamadık, bir anda üzerini çıkarıp attı, üzerimize yürüdü. Oğlum araya girdi, 'Dur anne' dedi. Sonra diğer kadınlara başladı. 6 Şubat depreminde eşim vefat etti. Ondan sonra başladı, git gide ilerletiyor. Evimizin dibine kadar hayvan ahırı yaptı. Dışarı çıkarmıyor bizi, benim can güvenliğim yok. Yalnız yaşıyorum. Soyunarak bu şekilde yapan erkek var mı hiç? Görülmüş, duyulmuş şey mi bu" dedi.

Hava Arslantaş, Fatma Karalı ve Fatma Uçar da olay anında Ramazan G.’nin kendilerine hakaretler ettiğini, soyunarak üzerlerine yürüdüğünü söyleyerek Ramazan G.’den şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.