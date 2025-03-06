Tartıştıkları çocuğu darbedip cep telefonuyla kaydettiler!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:39

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:58

Olay, Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki çocuk daha önce tartıştıkları bir çocuğu caddede yürürken durdurdu.

Kendilerinden özür dilemesi yönünde baskı kurdukları çocuğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, daha sonra darbetti.

Bu sırada yoldan geçenlerin ayırmaya çalıştığı kavga bir süre sonra son bulurken darbedilen çocuğun ailesinin polise giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi.