Tartıştıkları çocuğu darbedip cep telefonuyla kaydettiler!

Arnavutköy'de iki çocuk daha önceden tartıştıkları çocuğa önce zorla özür diletip ardından darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tartıştıkları çocuğu darbedip cep telefonuyla kaydettiler!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:39

Olay, Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki çocuk daha önce tartıştıkları bir çocuğu caddede yürürken durdurdu.

Kendilerinden özür dilemesi yönünde baskı kurdukları çocuğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, daha sonra darbetti.

Bu sırada yoldan geçenlerin ayırmaya çalıştığı kavga bir süre sonra son bulurken darbedilen çocuğun ailesinin polise giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Arnavutköy #darp #kavga

İlgili Haberler

Karaman'da müdür yardımcısına darp: Veli tutuklandı

Karaman'da müdür yardımcısına darp: Veli tutuklandı
Aracın önünü kesip öldüresiye darp ettiler!

Aracın önünü kesip öldüresiye darp ettiler!
Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının Kültür Bakanlığı’na devredilmesiyle TCDD harekete geçti: Lojman tahliyesine durdurma

Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının Kültür Bakanlığı’na devredilmesiyle TCDD harekete geçti: Lojman tahliyesine durdurma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler