TBMM Başkanlığı'ndan "TÜGVA" açıklaması

26 Ekim 2021 Salı, 14:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili sızan belgeler üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlamadığına dair açıklamasına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu ordu, yargı, emniyet birimleri ve kamunun birçok önemli kurumuna yerleştirilmek üzere torpil listeleri hazırladığına dair belgeler paylaşılmıştı. Konuyu Meclis gündemine getiren CHP'li Antmen, TÜGVA’nın devlet içerisinde paralel bir yapı içerisinde olup olmadığını sormuştu.

"TÜGVA HAKKINDA 100'DEN FAZLA ÖNERGE İŞLEME ALINDI"

Şentop'un TÜGVA ile ilgili sorulara "Kişisel görüş" diyerek yanıt vermediği açıklaması üzerine TBMM Başkanlığı, "Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergeleri, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı’nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmakta veya sahibine iade edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, "TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100’den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum, yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir." denildi.

Açıklama şöyle:

"Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergeleri, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı’nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmakta veya sahibine iade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesinde yer verilen üç soru, iade yazısında da açıkça belirtildiği üzere, TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesinde yer alan 'Yazılı soru kişisel görüş ileri sürülmeksizin ... cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir' kuralı ile 97’nci maddesinde yer alan “Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular' hükmüne aykırılık taşıdıkları için iade işlemine konu edilmiştir. Bununla birlikte aynı soru önergesi içeriğinde yer alan, aynı konu hakkındaki diğer sorular İçtüzük hükümlerine aykırılık taşımamaları sebebiyle iade kapsamına alınmamıştır.

TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis araştırması önergeleri ile soru önergelerinin iade kapsamına alınıp alınmamasına önergelerin konularına göre değil, önerge metinlerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’ne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirmeye göre karar verilmektedir. TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100’den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum, yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir.

TBMM İçtüzüğü hükümleri, TBMM’nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı’nı da bağlayan hukuk kurallarıdır. Bir yazılı soru önergesinin konusunun ya da önerge sahibi milletvekili açısından taşıdığı önemin, söz konusu önerge hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulanmama gerekçesi olamayacağı izahtan varestedir."

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TÜGVA ile ilgili sızan belgeleri Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sormuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Mustafa Şentop önergemi ‘kişisel görüş’ belirttiğim iddiasıyla bana iade etti. Asıl TÜGVA Eğitim Merkezi resmi eğitimcisi olan sayın Mustafa Şentop’un bu hareketi kişiseldir. Eğitimcisi olduğu kurumu koruma ve kollama gayretindedir. Mustafa Şentop görevini tarafsız yapmak istiyorsa ya gitsin TÜGVA’dan istifa etsin ya da TÜGVA’dan vazgeçemiyorsa Meclis Başkanlığı'ndan istifa etsin” ifadelerini kullanmıştı.

Antmen soru önergesinde TÜGVA’nın devlet içerisinde paralel bir yapı içerisinde olup olmadığını sorduğunu belirtmişti.