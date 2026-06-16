TBMM'de süreç görüşmesi: Numan Kurtulmuş, İmralı heyetini kabul etti

TBMM'deki görüşmede; DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreçte gelinen aşama ele alındı.

Görüşmede, ayrıca TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

TBMM'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Görüşmeye ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi" ifadesine yer verildi.