TCDD'nin yeni lokomotif ihalesi Meclis gündemine taşındı: Yerli üretici TÜRASAŞ dışlandı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD Taşımacılık A.Ş’nin iptal edilen 40 lokomotiflik ihalesinin ardından bu kez 35 adet dizel-elektrikli anahat lokomotifi için açtığı yeni ihaleyle ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karasu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, ihale şartnamesi Avrupalı bir şirketi işaret ettiği ve milyonlarca avronun yurt dışındaki bu şirkete gideceği gerekçesiyle TCDD’nin iptal edilen 40 lokomotiflik ihalesinin ardından bu kez 35 adet dizel-elektrikli anahat lokomomotifi için yine benzer şartlarla ihale açıldığını belirtti.

Türkiye’deki tek lokomotif üreticisinin 130 yıldır TÜRASAŞ olduğunu vurgulayan Karasu, “TÜRASAŞ, bileşenleri ‘yerli ve milli’ üretebilecek kapasitesi bulunurken bu ihalenin bu şartlar ile açılması büyük bir darbedir. Yerli ve milli olduklarını iddia edenler, her fırsatta bir avuç yandaşa rant sağlamak için her türlü oyunu çeviriyor. Sivas, Eskişehir ve Sakarya’daki kurulu fabrikalar, bu ülkenin alın teriyle yükselen gurur abideleridir. Görülüyor ki bu iktidarın derdi, Cumhuriyetimizin köklü kurumlarıyla, bu iktidarın derdi bu milletin kendisiyle” ifadelerini kullandı.

'ASGARİ YERLİLİK ORANI' SORUSU!

Yerli sanayiye destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadir Uraloğlu’na, şu soruları yöneltti:

“İlk ihalenin iptal edilmesinin gerekçesi nedir? İlk ihale şartnamesinde yer alan koşulları dünyada sadece birkaç yabancı firmanın sağladığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu firmalar hangileridir, daha önce bakanlığınızın yaptığı ihaleleri kazanmış mıdır? Gaziray, Milli Elektrikli Tren, E5000 lokomotiflerinde yerli ve milli sistemler kullanılmaktadır ve bu sistemler 'yerli ve milli' olarak tasarlanıp üretiliyorken, neden bu sistemler ihale dokümanında yerli ve milli olarak üretim şartı konulmamaktadır? Yeni ihalenin şartnamesinde de asgari yerlilik oranının yer almamasının gerekçeleri nelerdir? TÜRASAŞ Fabrikaları’na neden yeterli teknik eleman işçi ve teknisyen alımı yapılmamaktadır? Alım yapılmadığı gerekçesiyle bakım, tamirat ve imalat aksadığı iddiası doğru mudur? Yeteri kadar bilgi birikimi ve mesleki tecrübeye sahip personel alımlarının yapılmasıyla bu aksaklıkların giderilip bu fabrikaların yerli üretimi teşvik etmesi hükümetinizin gündeminde midir?"