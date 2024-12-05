Tefecilik operasyonunda 1 tutuklama: Çok sayıda senet ele geçirildi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:04

Kayseri'deki tefecilik operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi takibe aldı. Elden ve hesaba para gönderme şeklinde faizle verdikleri borç karşılığında miktarı yazılmamış açık senet aldıkları, ödeme yapılmasına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işledikleri iddia edilen F.Y. ve A.T, yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.