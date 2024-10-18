Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 3 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Çorlu Türkgücü, Kapaklı Karaağaç ve Kapaklı Fatih Mahallelerinde gerçekleşti.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 3 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:27

İlk olay, 16 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde E.C. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 gram esrar ele geçirilmesiyle ortaya çıktı. Aynı gün Kapaklı Karaağaç Mahallesinde T.A. isimli şahsın üzerinde 3 gram amfetamin bulundu.

Son olarak, 17 Ekim 2024 tarihinde Kapaklı Fatih Mahallesi’nde E.Z. isimli şahsın üst aramasında 4 gram esrar ele geçirildi.

Şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi gereğince, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ

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