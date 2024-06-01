TEM Otoyolu'nda büyük kaza: 4 yaralı

TEM Otoyolu Dilovası geçişinde meydana gelen kazada iki kamyon ve motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından otoyol adeta savaş alanına dönerken, 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 08:52
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Feci kaza 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti, Dilovası geçişinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyonlar ile motosiklet birbirine girdi.

Kazanın ardından kamyonlardan biri devrilirken, sürücüsü yola fırladı. Diğer kamyonda sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 1’i kadın, 4 kişi yaralandı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ise yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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