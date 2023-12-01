Temizleme sıvısı içen bebek hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda temizleme sıvısı içen bebek hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:58
Temizleme sıvısı içen bebek hastaneye kaldırıldı
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Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak’ta bulunan bir evde, dün akşam 23.00 sıralarında 1 yaşındaki Z.N., yerde unutulan temizleme sıvısını içti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavinin ardından bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.


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