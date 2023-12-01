Temizleme sıvısı içen bebek hastaneye kaldırıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda temizleme sıvısı içen bebek hastanede tedavi altına alındı.
Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak’ta bulunan bir evde, dün akşam 23.00 sıralarında 1 yaşındaki Z.N., yerde unutulan temizleme sıvısını içti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavinin ardından bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.
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