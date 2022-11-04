Tepkiler sonuç getirdi: İstanbul Boğazı'nda 'av günü' iptal

04 Kasım 2022 Cuma, 11:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nı ticari gemi geçiş trafiğine kapatarak endüstriyel balık avlama gemilerine açılacağını açıklamıştı.

İstanbul Boğazı’nı sınırsız şekilde balık avcılığına açan bu karar, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile amatör balıkçılar tarafından büyük tepki görmüştü.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak da kararı "İstanbul Boğazı, Marmara Denizi de dahil aslında bir biyolojik koridordur. Balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Yapılan uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacak" diyerek eleştirmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak kararın iptal edildiğini açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Boğazı'nda uluslararası gemi trafiği rutin olarak devam edecektir" denildi.