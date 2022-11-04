Tepkiler sonuç getirdi: İstanbul Boğazı'nda 'av günü' iptal
İstanbul Boğazı'nın 6 Kasım'da gemi trafiğine kapatılıp 14 saatliğine endüstriyel balık avlama gemilerine açılması kararı tepkilerin ardından iptal edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Boğazı'nda uluslararası gemi trafiği rutin olarak devam edecektir" denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nı ticari gemi geçiş trafiğine kapatarak endüstriyel balık avlama gemilerine açılacağını açıklamıştı.
İstanbul Boğazı’nı sınırsız şekilde balık avcılığına açan bu karar, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile amatör balıkçılar tarafından büyük tepki görmüştü.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak da kararı "İstanbul Boğazı, Marmara Denizi de dahil aslında bir biyolojik koridordur. Balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Yapılan uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacak" diyerek eleştirmişti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak kararın iptal edildiğini açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Boğazı'nda uluslararası gemi trafiği rutin olarak devam edecektir" denildi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti