Termokar işçisi ayakta, hakları için direniyor

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:24

Manisa OSB işçileri, çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin de destek verdiği eylemde konuşan Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, "Hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Termokar işçileri haklıdır. Mutlaka kazanacağız" dedi ve şunları ifade etti: "Yaklaşık 4 yıldır süren sendikalaşma mücadelemiz hem fabrikanın içinde hem dışında ilk günkü kararlığı ile devam ediyor. Termokar'da yaşananlar, Türkiye'de işverenlerin bir anayasal hak olan sendikalaşma hakkına ne derece tahammülsüz olduğunun kanıtıdır. Termokar işvereni, işçilerin sendikalı çalışmasına engel olmak için her yolu denedi, denemeye de devam ediyor. 4 yıl önce başlayan mücadelemizde pek çok üyemiz işten atıldı. İşten atmalar, sendikanın işyerinde çoğunluğu sağlamasını engelleyemedi. Termokar işçilerinin birlik ve beraberliği bozulmadı. Fabrikada keyfi uygulanan ücretsiz izinler sendikalı işçileri cezalandırma biçimine dönüştü. Öncülük yapan üyelerimiz ücretsiz izne yollandı, onların yerine göçmen işçiler çalıştırıldı. Yılmadık, sendikamız her alanda mücadeleyi sürdürdü. Her şeye rağmen buradayız. Üyelerimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek, hukuksuzluklara, baskı ve işten atmalara boyun eğmeyeceğiz. 4 yıldır pes etmedik. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Haklıyız. Termokar'a sendika girene kadar, toplu iş sözleşmeli düzen sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz."