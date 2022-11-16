Terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı evin sahibi gözaltında: O 'güllerin' sırrı çözüldü
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın yakalandığı evin, kaçmasına yardım edecek kişi olan Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Jarkas'ın kardeşleri ve annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada teröristin kaçarken elinde bulunan güllerin sırrı da çözüldü.
İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden girdiği açıklandı.
4 AY ÖNCE BİLAL HASSAN'I ARADI
Soruşturma sürerken; gözaltındaki terörist Ahlam Albashır'ın kaçmasına yardım edecek kişi olan Ahmet Jarkas ve annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi
Terörist Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.
Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü.
JARKAS'IN ANNESİNİN KALDIĞI EVDE YAKALANDI
Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.
BOMBALI SALDIRGANIN ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Öte yandan terörist Ahlam Albashır'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü.
Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.
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