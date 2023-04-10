Ters düğme faciası! Balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:45

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:50

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Çay Mahallesi'nde 3 katlı binada birinci katta oturup merdiven çıkmakta zorlanan Muharrem Aloğlu'nun kendi imkanları ile balkondan eve girişi sağlayacak şekilde yaptırdığı yük asansörünün çelik halatı koptu.

Halatın kopması ile asansör, 4 metre yükseklikten yere çakıldı. Asansörün içinde bulunan Muharrem Aloğlu ile 5 Nisan'da evlendiği eşi Gıymet Aloğlu yaralandı.

Muharrem Aloğlu hastanede hayatını kaybetti, Gıymet Aloğlu ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gıymet Aloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Muharrem Aloğlu'nun cenazesi ise Gökçebey ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

TERS TUŞA BASINCA HALAT GERİLİP KOPMUŞ

Mutlu Başoğlu, dedesinin evlendiği gün kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu.