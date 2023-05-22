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THY sabit fiyat uygulamasının son tarihini açıkladı

THY, deprem bölgesine yapılacak uçuşlarda 550 liralık sabit fiyat uygulamasının 1 Haziran Perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 20:02
THY sabit fiyat uygulamasının son tarihini açıkladı
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Türk Hava Yolları (THY), merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan 11 ile yapılacak uçuşlarla ilgili uygulanan sabit fiyat uygulaması hakkında açıklama yaptı.

THY’den yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran’a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz” denildi.


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