2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

TİP’ten ‘kaybedecek vakit yok’ vurgusu: 'Biz kazandık, yine kazanırız!'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş Twitter paylaşımında ‘Kaybedecek vakit yok’ mesajı verdi. Baş yaptığı paylaşımda "Biz kazandık, yine kazanırız! İkinci turda da oylar Kılıçdaroğlu'na" açıklamasını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:50
TİP’ten ‘kaybedecek vakit yok’ vurgusu: 'Biz kazandık, yine kazanırız!'
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Baş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ‘Kaybedecek vakit yok’ mesajı verdi.

Yaptığı paylaşımda Baş, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim hırsızlıkları, usulsüzlükleriyle ilgili çalışmaları görevli arkadaşlarımız sürdürüyor. 

Kaybedecek vakit yok.

Azınlığa düşmüş Erdoğan’ı kesin yenilgiyle uğurlamak bizim elimizde.

Tüm yoldaşlarımızı, dostlarımızı harekete geçmeye çağırıyorum.

Başaracağız.”

Baş, "Biz kazandık, yine kazanırız! İkinci turda da oylar Kılıçdaroğlu'na" açıklamasını da paylaştı.

Türkiye 14 Mayıs’ta genel seçimlere gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre adayların yüzde 50+1 şartını sağlayamaması üzerine seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçimi 28 Mayıs’ta yapılacak. 


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