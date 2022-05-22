TIR arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti
Antalya’da TIR'ın arkasına tutunarak seyahat etmeye çalışan patenli genç, ölüme davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir başka araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde patenci genç, diğer araçlardan gelen kornalı ve sözlü uyarı tepkilerine önce aldırış etmedi sonra TIR'dan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.
Olay, Serik ilçesine bağlı D-400 Karayolunda meydana geldi.
Trafiğin işlek olduğu bir saatte TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.
SÜRÜCÜLER MÜDAHALE ETTİ
Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde diğer sürücülerin korna çalarak TIR sürücüsünü durdurması ile olay son buldu. Patenli genç ise, görüntülerin kayıt altına alındığı arabadan kendisine yapılan uyarılara önce kulak asmadı. Otomobil sürücüsünün korna çalarak TIR şoförünü de uyarmasıyla birlikte TIR yavaşlayınca patenli genç tırdan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.
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