TIR arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:15

Olay, Serik ilçesine bağlı D-400 Karayolunda meydana geldi.

Trafiğin işlek olduğu bir saatte TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.

SÜRÜCÜLER MÜDAHALE ETTİ

Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde diğer sürücülerin korna çalarak TIR sürücüsünü durdurması ile olay son buldu. Patenli genç ise, görüntülerin kayıt altına alındığı arabadan kendisine yapılan uyarılara önce kulak asmadı. Otomobil sürücüsünün korna çalarak TIR şoförünü de uyarmasıyla birlikte TIR yavaşlayınca patenli genç tırdan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.