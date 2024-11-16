TIR dorsesinde 50 kilo uyuşturucu yakalandı: 1 gözaltı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dilucu Gümrük Kapısı'nda arama yapılan TIR'da, 199 pakette 50 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

TIR dorsesinde 50 kilo uyuşturucu yakalandı: 1 gözaltı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 15:28

Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir TIR'da arama yaptı.

TIR'ın dorsesinde mutfak eşyaları arasına gizlenmiş halde 199 paket içinde 50 kilo 250 gram metamfetamin bulundu. Ekipler, TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı.


Etiketler: #Kaçakçılık #Metamfetamin #uyuşturucu #TIR

İlgili Haberler

Uluslararası seviyede aranıyordu... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı!

Uluslararası seviyede aranıyordu... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı!
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yer: Düzce... Otomobiliyle 'uyuşturucu kuryeliği' yaparken yakalandı

Yer: Düzce... Otomobiliyle 'uyuşturucu kuryeliği' yaparken yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler