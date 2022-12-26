TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Vedat Korkmaz (57) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mehmet Ali Keskin ile otomobilde bulunan Mehmet ve Ezga Korkmaz çiftçi ile 2 yaşındaki kızları Elif yaralandı.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:17
TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere şehitliği mevkisinde, gece geç saatlerde Mehmet Ali Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı TIR, karşı yönden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Korkmaz, eşi Ezga Korkmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif Korkmaz yaralandı. Yan yatan TIR’ın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ise ağır yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Keskin’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan Emet-Tavşanlı kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


TIR otomobil yaralı

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