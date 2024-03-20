TIR'a çarpan kamyonda sıkıştı: İtfaiye ekipleri devreye girdi

Sivas'ta tıra çarpan kamyonda sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:09
TIR'a çarpan kamyonda sıkıştı: İtfaiye ekipleri devreye girdi
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hareket halindeki tıra çarpan kamyonda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sezai G. (59) yönetiminde 34 LA 6544 plakalı kamyon, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında aynı yöne seyreden Uğur A. (51) yönetimindeki 53 FP 020 plakalı tıra arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda sıkışan Cevdet Ç. (61) yaralandı.

Akıncılar ve Suşehri belediyelerine ait itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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