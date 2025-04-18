TKP'den '1 Mayıs' kararı: Tertip komitesine 3 soru yöneltildi!

TKP, 1 Mayıs ile ilgili “Bir yaklaşım ortaklığımız olması durumunda, TKP ortak bir 1 Mayıs için üzerine düşeni yapacak ve tüm Türkiye’de kitlesel katılımı zorlayacaktır” açıklamasını yaptı.

TKP'den '1 Mayıs' kararı: Tertip komitesine 3 soru yöneltildi!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:21

İlgili Haberler

Son dakika... DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: 1 Mayıs programı nasıl olacak?

Son dakika... DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: 1 Mayıs programı nasıl olacak?
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs adresi belli oldu

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs adresi belli oldu
HKP: 1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi Taksim'deyiz!

HKP: 1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi Taksim'deyiz!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler