TKP'den '1 Mayıs' kararı: Tertip komitesine 3 soru yöneltildi!
TKP, 1 Mayıs ile ilgili “Bir yaklaşım ortaklığımız olması durumunda, TKP ortak bir 1 Mayıs için üzerine düşeni yapacak ve tüm Türkiye’de kitlesel katılımı zorlayacaktır” açıklamasını yaptı.
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