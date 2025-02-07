Tokat'ta duruşma sonrası ortalık karıştı: Tabure ve sopalarla birbirine girdiler!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden davalık olan taraflar, duruşma sonrası tabure ve sopalarla kavga etti. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı’nda dün saat 13.30 sıralarında, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan ve mahkemelik olan A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., duruşma sonrası adliye önünde tartıştı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliye karşısındaki çay ocağının taburelerinin ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #tokat
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