Tokat'ta TIR otomobile çarptı: Yaralı ve ölüler var!

Niksar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Tokat'ta TIR otomobile çarptı: Yaralı ve ölüler var!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:58

Tokat-Niksar karayolu Dönekse mevkiinde A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı TIR, Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobille çarpıştı.

TIR SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirirken, Zeliha Ayan ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü ise, gözaltına alındı.


Etiketler: #kaza #otomobil #tokat #TIR

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