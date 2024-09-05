Toplantı sona erdi: CHP'de tüzük taslak metni ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 22:26

Güncelleme: 05.09.2024 - 22:26

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı yarın çalışmalarına başlayacak. Kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici’nin başkanlık ettiği tüzük hazırlık komisyonu toplantısı parti genel merkezinde saat 10.00’da başladı.

Yaklaşık yedi saat süren toplantının son bölümüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Örgütlerin görüş ve önerileriyle şekillenen tüzük taslak metni komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tüzük değişikliğiyle milletvekili ve belediye başkanları için üç dönem sınırı getirilecek. Tüzük komisyonunun kabul ettiği taslak metne göre dönem sınırı, Meclis’te 27. Dönem itibariyle başlamış kabul edilecek. Belediye başkanları için de benzer madde geçti. Örgüt gözetiminde ön seçim olursa il kotası yüzde 15'e kadar, hakim gözetiminde ön seçim olursa yüzde 5 kontenjan belirlenecek.

Kadın kotası yüzde 35 olarak belirlenecek. Gençlik kotası ikiye ayrılacak. 18-25 yaş kotası 10, 25-40 yaş yapılacak ilk olağan kurultayda kotası yüzde 15 olarak belirlendi. Kotaların bir sonraki kurultaylarda arttırılacağı da kararlaştırıldı.

KRİTERLER BELİRLENECEK

Parti kaynaklarından edilinilen bilgiye göre; üyelik aidatı 120 lira ve 6 bin lira arasında değişecek. Üyelerin ön seçimlerde oy kullanabilmesi için sandık görevi yapmak, sandık bölgesinde seçim çalışması yapmak, seçim dönemi kampanyalara, mitinglere katılmak gibi kriterler belirlenecek.

DELEGELER CHP MOBİL UYGULAMASINI TELEFONLARINA İNDİRDİ

Edinilen bilgiye göre; bütün delegeler Genel Başkan Özgür Özel'in ricasıyla CHP mobil uygulamasını telefonlarına indirdi. Delegeler kurultaya girişte içeriye konulan karekodları mobil uygulamalarına okutacaklar. Bu uygulama geliştiğinde mitinglerde de kullanılacak.

Belediye çalışanları oy kullanmasın maddesinin tüzükten çıkarıldığı öğrenildi. Buna göre; belediye çalışanı kurultayda oy kullanabilecek. Belediyede çalışanlar il, ilçe başkanı ve yönetici olamayacak.

CHP SEÇİMDEN SONRAKİ İLK KAMPANYASINI BAŞLATIYOR

Öte yandan CHP'nin kurultayla birlikte parti programını hazırlamaya başlayacağı ve seçim kampanyasının da ilk adımlarını atacağı öğrenildi. Parti kurmayları, şimdiden seçim kampanyasının ilk videoları sayılabilecek görüntülerin paylaşılacağını belirtti. Söz konusu videolarda var olan sorunların daha güçlü gündeme getirilmesi adına seçim dönemindeki gibi değerlendirmeler yer alacağı kaydedildi.