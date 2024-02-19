Trabzon’da sosyal medya dolandırıcılığı: 10 kişi tutuklama

Trabzon’da çok sayıda kişiyi telefon, sosyal medya ve internet üzerinden dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:47
Trabzon’da sosyal medya dolandırıcılığı: 10 kişi tutuklama
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Alınan bilgiye göre, vatandaşlarla sosyal medya, internet ve telefon üzerinden ile iletişime geçip çeşitli yöntemlerle dolandıran şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Şubat günü Mersin, Gaziantep ve Batman’da yakalanarak gözaltına alınan toplam 16 kişi yakalanarak Trabzon’a getirildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeleri sonrasında söz konusu kişiler Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.T. , M.A.K.K. , H.G. , E.T.T. , F.M. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B. , B.G. , B.U. , F.Y. , O.F. , M.E. , V.G. , V.E. , A.T. ve T.K. adlı şahıslar ise "dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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