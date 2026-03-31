Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trafik durma noktasına geldi: Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı

31.03.2026 17:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikameti Korutepe Tüneli girişinde 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Image

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 34 ATB 263 plakalı TIR'ın sürücüsü İ.A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğu oluşan Ankara istikametindeki ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada, otoyolda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İlgili Konular: #kaza #Trafik #kocaeli

İlgili Haberler

Esenyurt'ta trafik dehşeti: Yol verme kavgası cinayetle bitti! Esenyurt'ta sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda, iki sürücü arasında çıkan "yol verme" tartışması kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen gerginlikte kurşunların hedefi olan sürücü Özgür Toprak olay yerinde hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Görele'deki trafik kazasında yeni gelişme: Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun 'beyin ölümü' gerçekleşti "Taciz" iddiası sonrası görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmanın müştekisi olan ve hafta sonu trafik kazası geçiren 16 yaşındaki çocuğun "beyin ölümü" gerçekleşti.
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.