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TRT'deki Dünya Kupası maçında büyük hata: Spiker görevden alındı

TRT'deki Dünya Kupası maçında büyük hata: Spiker görevden alındı

16.06.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TRT'deki Dünya Kupası maçında büyük hata: Spiker görevden alındı

TRT spikeri Dünya Kupası kapsamında oynanan Yeni Zelanda-İran maçında iki ülkenin oyuncularını ilk dört dakika boyunca birbirine karıştırdı. Hatanın gündem olması ve tepki çekmesi üzerine TRT 'özür' açıklaması yaptı, ilgili spikeri kupa yayın ekibinden çektiğini duyurdu.

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda'nın karşılaştığı maçın TRT ekranlarından canlı yayında sunulduğu sırada, iki takım yaklaşık 4 dakika boyunca birbirine karıştırıldı. 

Bu süre boyunca İran'ın geliştirdiği ataklar maçı anlatan spiker Murat Ekrem Çimen tarafından Yeni Zelanda hücumu olarak aktarıldı. Yeni Zelanda'nın bulduğu pozisyonlar ise İran atağı diye anlatıldı.

İzleyicilerin kısa sürede farkına vardığı vahim hata, ilerleyen dakikalarda doğru anlatımla çözüldü. Ancak kamuoyunda oluşan tepki dinmedi. 

TRT tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, maçın anlatımında yapılan hatanın kabul edilemez nitelikte olduğu ve spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden çekildiği belirtildi. 

TRT açıklaması şöyle:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #spiker #TRT Haber

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