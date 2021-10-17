TÜGVA haberine 'Kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle engelleme
"TÜGVA'nın devlet içinde kadrolaşmaya gittiğinin" iddia edildiği bir haber kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 15 Ekim 2021 tarihli kararıyla erişime engellendi.
Kurucuları arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı‘nın (TÜGVA) devlet içinde kadrolaştığına dair haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli gelmeye başladı.
Metin Cihan'ın Twitter'dan yayınladığı ve TÜGVA'nın kamudaki atamalarda torpil yaptığını iddia ettiği belgelerle ilgili haberlere getirilen ilk engel kararını İfade Özgürlüğü Derneği paylaştı.
Derneğin web sitesinde yer alan bilgiye göre, İlerihaber.org'da yer alan "TÜGVA belgelerinde 'paralel devlet yapılanması'na dair yeni detaylar" başlıklı haber "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 15 Ekim 2021 tarih ve 2021/4983 sayılı kararı ile erişime engellendi.
TÜGVA belgeleriyle ilgili bir haber, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Ekim 2021 tarih ve 2021/4983 sayılı kararı ile erişime engellendi. @metcihan https://t.co/bnU9XwWy9t pic.twitter.com/pScNAFvVkx— EngelliWeb (@engelliweb) October 16, 2021
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