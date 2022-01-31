Tunceli-Ovacık Karayolu ikinci bir duyuruya kadar araçlara kapatıldı

Tunceli-Ovacık Karayolu'nun yoğun kar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 16:14
Tunceli-Ovacık Karayolu ikinci bir duyuruya kadar araçlara kapatıldı
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Tunceli Valiliği, kentteki yoğun kar yağışına yönelik tedbir kapsamında, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık Karayolu, yoğun kar yağışı sebebiyle yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.


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