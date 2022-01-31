Tunceli-Ovacık Karayolu ikinci bir duyuruya kadar araçlara kapatıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 16:14

Tunceli Valiliği, kentteki yoğun kar yağışına yönelik tedbir kapsamında, Tunceli-Ovacık Karayolu'nun araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık Karayolu, yoğun kar yağışı sebebiyle yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.