Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı
Tunceli’de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6’ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazazedelerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?