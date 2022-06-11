Tuncer Gülensoy kimdir? Tuncer Gülensoy eserleri

11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:49

Tuncer Gülensoy 1939 yılında Uşak'ta doğdu. Gülensoy,1960 yılında ö İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde okumaya başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne geçti ve buradan mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yapan Gülensoy, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nde asistan olarak çalışmaya başladı. 1976’da ABD’nin Texas Tech University’de 1 yıl misafir olarak kaldı.

1980’de doçent oldu. 1980’de Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine geçti. Burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (1985-89) yaptı. Profesör olduğu 1989 yılında Erciyes Üniversitesine geçti. Burada Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği (1990-92), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü.

TUNCER GÜLENSOY'UN EŞİ KİMDİR?

1963 yılında Hatice Gülensoy ile evlendi. Gülensoy çiftinin bu evlilikten iki oğlu vardır.

ESERLERİ:

Türk Halk Edebiyatı -1981

Anadolu ve Rumeli ağızları Bibliyografyası (1983)

Prof. Dr. Ahmet Temir’in Hayatı ve Eserleri (1983)

Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma (1985)

Trabzon Yöresi Türküleri. Türküler ve Atma Türküler (1985)

Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları I- (1985)

Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları II, (1986 )

Doğu Anadolu Osmanlıcası (1986),

Die Bemerkungen Über die Lebende Türkische Sparche in den Nomandenstammen (1987),

Kütahya ve Yöresi Ağızları (1988),

Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları (1989),

Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri (1992),

Türkçe Dersleri (1992),

Tunceli ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1992),

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağızları Üzerine Düşünceler (1993),

Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme (1993),

Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1994),

Türkçe’nin Etimolojik Sözlüğü (1994), Orta Asya’dan Kırım’a (1994),

Türkçe El Kitabı (1994), Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri 1 (1994),

Anadolu Türk Yer Adları Kılavuzu (1994), Manas Destanı (2002),

Türkiye Türkçesi Ağızları (2003).