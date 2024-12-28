Türk Böbrek Vakfı Başkanı 'pestisit' kabusunu anlattı: Toplumdaki 3 grup tehlike altında!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:05

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:05

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını, bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabileceğine dikkat çekti ve yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Erk, "Halkımız bu konuda bilinçli olmalı, ne yediğini iyi bilmelidir. Aynı zamanda, yetkililerin denetimleri artırması şarttır. Pestisit kalıntıları, başta organ nakli hastaları olmak üzere birçok kişi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bireysel önlemler yeterli olmayabilir. Bu nedenle, pestisit kullanımı azaltılmalı. Pestisitlerde doz çok önemlidir” dedi.

3 GRUP TEHLİKE ALTINDA

Erk, özellikle organ nakli olan bireyler, çocuklar ve hamilelerin bu tehlikeden en çabuk etkilenen gruplar arasında yer aldığına dikkat çekti.

PESTİSİT EN ÇOK HANGİ MEYVE VE SEBZELERDE GÖRÜLÜYOR?

Pestisitler en çok elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu ya da yüzeyi pürüzlü olan ürünler, buğday, pirinç, kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerde bulunabiliyor. Hayvan yemlerindeki pestisitler, et, süt ve yumurtaya bulaşabiliyor.

Pestisitler sağlık üzerinde şu olumsuz etkilere sebep olabiliyor:

"Hormonal düzensizlikler, sinir sistemi hasarı, kansere yol açabilecek toksik etkiler, üreme bozuklukları".

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Pestisit maruziyetini azaltmak için sebze ve meyveleri bol suda yıkamak, sirkeli veya karbonatlı suda bekletmek, kabukları soyulabilen ürünlerin kabuklarını soymak, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye özen göstermek gerekiyor.