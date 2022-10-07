Türkiye-Finlandiya NATO üyeliği temasları: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderildi mi?

07 Ekim 2022 Cuma, 09:42

Finlandiya ile İsveç, Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylamalarını beklerken, ülkeler arası diplomatik görüşmeler de tam gaz devam ediyor.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile imzaladığı Üçlü Mutabakat Muhtırası'na uyduğunu ve mutabakat muhtırasında yer alan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşıladığını belirtiyor.

Öte yandan Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten terör örgütü YPG/PKK ve FETÖ mensuplarının iadesini bekliyor.

Üç ülke de çözüm odaklı bir sonuç için çalışmalarını yoğunlaştırarak, temaslarını sürdürüyor.

"TÜRKİYE'YE SÖZ VERDİK"

Finlandiya'da Hristiyan Demokratlar Partisi'nin Vantaa Şehir Başkanı ve Milletvekili Adayı Jan Axberg, Finlandiya-Türkiye ilişkilerinin mevcut seyrini Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Axberg, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin "iyi ve dostane" bir düzeyde devam etmesini beklediğini belirterek, müzakerelerin "karşılıklı saygıya dayalı ve net" bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı hatırlatan Axberg, ülkesinin, YPG/PKK'ya herhangi bir destek vermeyeceğine dair Türkiye'ye "söz" verdiğini dile getirdi.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Axberg, "Bu, onları (YPG) hiçbir şekilde ortak olarak görmeyeceğimiz ve görmediğimiz anlamına geliyor" dedi.

Ülkesinin, Türkiye'den beklentileri olduğunu dile getiren Axberg, NATO üyeliği sürecine dair temaslara da değinerek, "Üçlü muhtıranın uygulanmasına ilişkin memurlar düzeyinde istişare, Sonbahar boyunca farklı uzman konfigürasyonları ve üç ülke arasında dönüşümlü olarak devam edecek" diye konuştu.

Axberg, "Bu istişarelerin, aklımızdaki kalan sorulara çözüm bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Finlandiya'nın üçlü muhtıra kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirdiğini belirten Axberg, terörle mücadele konusunda "yakın" çalıştıklarını ve Finlandiya Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'nin iade taleplerini "değerlendirdiğini" söyledi.

Axberg, "Ancak, müzakereler ve temaslar devam ediyor, Türkiye'nin güvenlik endişlerine çözümler bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"RUSYA, SALDIRIRSA BÜYÜK BEDEL ÖDER"

Rusya ile ilişkilere değinen Axberg, Rusya ile yaşanacak her türlü olumsuz senaryolara "hazır" olduklarını söyledi.

Axberg, "Ordumuz ve devletimizin yüksek hazırlığı sonucunda Rusya'nın olası saldırı girişimlerini engelleyeceğimize inanıyorum" dedi.

Rusya tarafından Finlandiya'ya yönelik olası bir saldırının bedelinin "son derece büyük" olacağını kaydeden Axberg, "Gelecekte Rusya'nın, Finlandiya'ya saldırmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.